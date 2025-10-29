معلومات سعر Exim (EXIM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.099994 $ 0.099994 $ 0.099994 24 ساعة منخفض $ 0.100586 $ 0.100586 $ 0.100586 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.099994$ 0.099994 $ 0.099994 24 ساعة مرتفع $ 0.100586$ 0.100586 $ 0.100586 عالية طوال الوقت $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 أدنى سعر $ 0.070503$ 0.070503 $ 0.070503 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -8.86% تغير السعر (7 أيام) -8.86%

سعر Exim (EXIM) في الوقت الحقيقي هو $0.100053. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EXIM بين أدنى سعر $ 0.099994 وأعلى سعر $ 0.100586، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEXIM على الإطلاق هو $ 0.125048، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.070503.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EXIM -0.18% على مدار الساعة الماضية، -0.40% على مدار 24 ساعة، و -8.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Exim (EXIM)

القيمة السوقية $ 135.48K$ 135.48K $ 135.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.48M$ 22.48M $ 22.48M إمداد دورة التداول 1.35M 1.35M 1.35M إجمالي العرض 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

القيمة السوقية الحالية لـ Exim هي $ 135.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EXIM يبلغ 1.35M، مع إجمالي عرض 224763629.073. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.48M.