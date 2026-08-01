سعر Evrmore اليوم

السعر المباشر لمشروع Evrmore (EVR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EVR.

يحتل Evrmore حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 176,748، مع عرض متداول قدره 11.13B EVR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EVR بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-19.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Evrmore (EVR)

القيمة السوقية $ 176.75K$ 176.75K $ 176.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 176.75K$ 176.75K $ 176.75K إمداد دورة التداول 11.13B 11.13B 11.13B إجمالي العرض 11,131,388,097.26589 11,131,388,097.26589 11,131,388,097.26589

القيمة السوقية الحالية لـ Evrmore هي $ 176.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EVR يبلغ 11.13B، مع إجمالي عرض 11131388097.26589. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 176.75K.