سعر ETHPad (ETHPAD)
سعر ETHPad (ETHPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00110714. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.82K. يتم تحديث سعر ETHPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 541.32
- تغيير سعر ETHPad خلال اليوم هو +2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 137.00M
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خلال اليوم، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ -0.0002296656 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ -0.0004120603 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ -0.000883790525025311 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.80%
|30 يوم
|$ -0.0002296656
|-20.74%
|60 يوم
|$ -0.0004120603
|-37.21%
|90 يوم
|$ -0.000883790525025311
|-44.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+2.80%
-9.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.
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