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سعر ETHPad (ETHPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00110714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.82K . يتم تحديث سعر ETHPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ETHPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 541.32 - تغيير سعر ETHPad خلال اليوم هو +2.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 137.00M

أداء سعر ETHPad (ETHPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ -0.0002296656 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ -0.0004120603 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHPad مقابل USD هو $ -0.000883790525025311 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.80% 30 يوم $ -0.0002296656 -20.74% 60 يوم $ -0.0004120603 -37.21% 90 يوم $ -0.000883790525025311 -44.39%

تحليل سعر ETHPad (ETHPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106533$ 0.00106533 $ 0.00106533 24 ساعة مرتفع $ 0.00112$ 0.00112 $ 0.00112 عالية طوال الوقت $ 0.194687$ 0.194687 $ 0.194687 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +2.80% تغير السعر (7 أيام) -9.99%

معلومات سوق ETHPad (ETHPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: