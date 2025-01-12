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سعر ETHARDIO (ETHARDIO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.39K . يتم تحديث سعر ETHARDIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ETHARDIO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.15 - تغيير سعر ETHARDIO خلال اليوم هو -3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ETHARDIO (ETHARDIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETHARDIO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHARDIO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHARDIO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHARDIO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.32% 30 يوم $ 0 -39.08% 60 يوم $ 0 -77.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ETHARDIO (ETHARDIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHARDIO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00206834$ 0.00206834 $ 0.00206834 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -3.32% تغير السعر (7 أيام) -16.41%

معلومات سوق ETHARDIO (ETHARDIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: