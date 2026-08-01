سعر eSui Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع eSui Dollar (SUIUSDE) اليوم هو $ 0.999247، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUIUSDE الحالي إلى USD هو $ 0.999247 لكل SUIUSDE.

يحتل eSui Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,086,259، مع عرض متداول قدره 13.10M SUIUSDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUIUSDE بين $ 0.998735 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.062، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.978642.

على المدى القصير، تحرك SUIUSDE بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.89K.

معلومات سوق eSui Dollar (SUIUSDE)

القيمة السوقية $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M الحجم (24 ساعة) $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M إمداد دورة التداول 13.10M 13.10M 13.10M إجمالي العرض 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

القيمة السوقية الحالية لـ eSui Dollar هي $ 13.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.89K. العرض المتداول لـ SUIUSDE يبلغ 13.10M، مع إجمالي عرض 13096208.621346. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.09M.