سعر EquiFold اليوم

السعر المباشر لمشروع EquiFold (EQUI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9,38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EQUI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EQUI.

يحتل EquiFold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12 160,33، مع عرض متداول قدره 648,48M EQUI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EQUI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EQUI بمقدار -0,03% خلال الساعة الماضية و+33,47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق EquiFold (EQUI)

القيمة السوقية $ 12,16K$ 12,16K $ 12,16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18,59K$ 18,59K $ 18,59K إمداد دورة التداول 648,48M 648,48M 648,48M إجمالي العرض 991 585 769,3559005 991 585 769,3559005 991 585 769,3559005

القيمة السوقية الحالية لـ EquiFold هي $ 12,16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EQUI يبلغ 648,48M، مع إجمالي عرض 991585769.3559005. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18,59K.