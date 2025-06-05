سعر Encryptum (ENCT)
سعر Encryptum (ENCT) المباشر لليوم هو USD 0.00000818. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.18K. يتم تحديث سعر ENCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Encryptum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Encryptum خلال اليوم هو -84.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Encryptum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Encryptum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Encryptum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Encryptum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-84.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Encryptum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.61%
-84.02%
-97.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.
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