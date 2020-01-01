توكنوميكس Encryptum (ENCT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Encryptum (ENCT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Encryptum (ENCT) Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control. الموقع الرسمي: https://encryptum.io/ الوثيقة البيضاء: https://encryptum.gitbook.io/encryptum اشتر ENCT الآن!

توكنوميكس Encryptum (ENCT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Encryptum (ENCT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.77K $ 7.77K $ 7.77K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.77K $ 7.77K $ 7.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00204763 $ 0.00204763 $ 0.00204763 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000447 $ 0.00000447 $ 0.00000447 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Encryptum (ENCT)

توكنوميكس Encryptum (ENCT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Encryptum (ENCT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ENCT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ENCT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ENCT، استكشف السعر المباشر لتوكن ENCT!

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