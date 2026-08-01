سعر Emerald Security Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Emerald Security Token (EMRL.D) اليوم هو $ 1.39، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMRL.D الحالي إلى USD هو $ 1.39 لكل EMRL.D.

يحتل Emerald Security Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,840,082، مع عرض متداول قدره 25.00M EMRL.D. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMRL.D بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.03، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.072.

على المدى القصير، تحرك EMRL.D بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.28K.

معلومات سوق Emerald Security Token (EMRL.D)

القيمة السوقية $ 34.84M$ 34.84M $ 34.84M الحجم (24 ساعة) $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 139.36M$ 139.36M $ 139.36M إمداد دورة التداول 25.00M 25.00M 25.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Emerald Security Token هي $ 34.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.28K. العرض المتداول لـ EMRL.D يبلغ 25.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 139.36M.