سعر Ember Third Eye اليوم

السعر المباشر لمشروع Ember Third Eye (ETHIRD) اليوم هو $ 1.048، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETHIRD الحالي إلى USD هو $ 1.048 لكل ETHIRD.

يحتل Ember Third Eye حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,652,560، مع عرض متداول قدره 10.16M ETHIRD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETHIRD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.14، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.029.

على المدى القصير، تحرك ETHIRD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 550.24.

معلومات سوق Ember Third Eye (ETHIRD)

القيمة السوقية $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M الحجم (24 ساعة) $ 550.24$ 550.24 $ 550.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M إمداد دورة التداول 10.16M 10.16M 10.16M إجمالي العرض 10,163,619.09756 10,163,619.09756 10,163,619.09756

القيمة السوقية الحالية لـ Ember Third Eye هي $ 10.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 550.24. العرض المتداول لـ ETHIRD يبلغ 10.16M، مع إجمالي عرض 10163619.09756. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.65M.