سعر Ember Earn اليوم

السعر المباشر لمشروع Ember Earn (EEARN) اليوم هو $ 1.03، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EEARN الحالي إلى USD هو $ 1.03 لكل EEARN.

يحتل Ember Earn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,286,957، مع عرض متداول قدره 1.25M EEARN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EEARN بين $ 1.03 (أدنى) و$ 1.035 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.036، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.998919.

على المدى القصير، تحرك EEARN بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-0.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 20.03K.

معلومات سوق Ember Earn (EEARN)

القيمة السوقية $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M الحجم (24 ساعة) $ 20.03K$ 20.03K $ 20.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 1.25M 1.25M 1.25M إجمالي العرض 1,250,000.0 1,250,000.0 1,250,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ember Earn هي $ 1.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 20.03K. العرض المتداول لـ EEARN يبلغ 1.25M، مع إجمالي عرض 1250000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.