سعر Elympics اليوم

السعر المباشر لمشروع Elympics (ELP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ELP.

يحتل Elympics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 594,242، مع عرض متداول قدره 1.61B ELP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01138438، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELP بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+0.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.87K.

معلومات سوق Elympics (ELP)

القيمة السوقية $ 594.24K$ 594.24K $ 594.24K الحجم (24 ساعة) $ 58.87K$ 58.87K $ 58.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 1.61B 1.61B 1.61B إجمالي العرض 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Elympics هي $ 594.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.87K. العرض المتداول لـ ELP يبلغ 1.61B، مع إجمالي عرض 3500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.