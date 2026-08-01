سعر Elote اليوم

السعر المباشر لمشروع Elote (LOLO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOLO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOLO.

يحتل Elote حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,267، مع عرض متداول قدره 998.58M LOLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOLO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOLO بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-10.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Elote (LOLO)

القيمة السوقية $ 71.27K$ 71.27K $ 71.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.27K$ 71.27K $ 71.27K إمداد دورة التداول 998.58M 998.58M 998.58M إجمالي العرض 998,579,962.501212 998,579,962.501212 998,579,962.501212

القيمة السوقية الحالية لـ Elote هي $ 71.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOLO يبلغ 998.58M، مع إجمالي عرض 998579962.501212. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.27K.