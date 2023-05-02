توكنوميكس Elmo (ELMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elmo (ELMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elmo (ELMO) What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more. الموقع الرسمي: https://www.elmoerc.io اشتر ELMO الآن!

توكنوميكس Elmo (ELMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elmo (ELMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 532.42K $ 532.42K $ 532.42K إجمالي العرض: $ 293.77M $ 293.77M $ 293.77M العرض المتداول: $ 293.77M $ 293.77M $ 293.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 532.42K $ 532.42K $ 532.42K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03034979 $ 0.03034979 $ 0.03034979 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00181134 $ 0.00181134 $ 0.00181134 معرفة المزيد عن سعر Elmo (ELMO)

توكنوميكس Elmo (ELMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elmo (ELMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELMO، استكشف السعر المباشر لتوكن ELMO!

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