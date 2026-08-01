سعر Eliza اليوم

السعر المباشر لمشروع Eliza (ELIZA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELIZA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ELIZA.

يحتل Eliza حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 117,680، مع عرض متداول قدره 1000.00M ELIZA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELIZA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.165555، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELIZA بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-0.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 612.53.

معلومات سوق Eliza (ELIZA)

القيمة السوقية $ 117.68K$ 117.68K $ 117.68K الحجم (24 ساعة) $ 612.53$ 612.53 $ 612.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 117.68K$ 117.68K $ 117.68K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,750.54 999,997,750.54 999,997,750.54

القيمة السوقية الحالية لـ Eliza هي $ 117.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 612.53. العرض المتداول لـ ELIZA يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997750.54. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.68K.