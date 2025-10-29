معلومات سعر Eli5a (ELI5A) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02375806 24 ساعة منخفض $ 0.02505906 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02375806 24 ساعة مرتفع $ 0.02505906 عالية طوال الوقت $ 0.03709928 أدنى سعر $ 0.00431141 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -3.96% تغير السعر (7 أيام) +4.20%

سعر Eli5a (ELI5A) في الوقت الحقيقي هو $0.02380162. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ELI5A بين أدنى سعر $ 0.02375806 وأعلى سعر $ 0.02505906، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـELI5A على الإطلاق هو $ 0.03709928، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00431141.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ELI5A -0.14% على مدار الساعة الماضية، -3.96% على مدار 24 ساعة، و +4.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Eli5a (ELI5A)

القيمة السوقية $ 474.34K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 499.83K إمداد دورة التداول 19.93M إجمالي العرض 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Eli5a هي $ 474.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELI5A يبلغ 19.93M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 499.83K.