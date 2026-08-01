سعر elchef اليوم

السعر المباشر لمشروع elchef (ELCHEF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 31.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELCHEF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ELCHEF.

يحتل elchef حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,903، مع عرض متداول قدره 938.84M ELCHEF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELCHEF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELCHEF بمقدار -18.65% خلال الساعة الماضية و+66.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.82K.

معلومات سوق elchef (ELCHEF)

القيمة السوقية $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K الحجم (24 ساعة) $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K إمداد دورة التداول 938.84M 938.84M 938.84M إجمالي العرض 938,836,009.598263 938,836,009.598263 938,836,009.598263

القيمة السوقية الحالية لـ elchef هي $ 104.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.82K. العرض المتداول لـ ELCHEF يبلغ 938.84M، مع إجمالي عرض 938836009.598263. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.90K.