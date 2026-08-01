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سعر elchef المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ELCHEF هي 104,903 USD. تابع تحديثات أسعار ELCHEF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر elchef المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ELCHEF هي 104,903 USD. تابع تحديثات أسعار ELCHEF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ELCHEF

معلومات سعر ELCHEF

ما هو ELCHEF

الموقع الرسمي لـ ELCHEF

اقتصاد توكن ELCHEF

توقعات سعر ELCHEF

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سعر elchef (ELCHEF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ELCHEF إلى USD:

$0.00011179
$0.00011179$0.00011179
+0.31%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار elchef (ELCHEF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:17:28 (UTC+8)

سعر elchef اليوم

السعر المباشر لمشروع elchef (ELCHEF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 31.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELCHEF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ELCHEF.

يحتل elchef حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,903، مع عرض متداول قدره 938.84M ELCHEF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELCHEF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELCHEF بمقدار -18.65% خلال الساعة الماضية و+66.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.82K.

معلومات سوق elchef (ELCHEF)

$ 104.90K
$ 104.90K$ 104.90K

$ 27.82K
$ 27.82K$ 27.82K

$ 104.90K
$ 104.90K$ 104.90K

938.84M
938.84M 938.84M

938,836,009.598263
938,836,009.598263 938,836,009.598263

القيمة السوقية الحالية لـ elchef هي $ 104.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.82K. العرض المتداول لـ ELCHEF يبلغ 938.84M، مع إجمالي عرض 938836009.598263. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.90K.

سجل سعر elchef بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0
$ 0$ 0

-18.65%

+31.75%

+66.18%

+66.18%

سجل سعر elchef (ELCHEF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر elchef مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر elchef مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر elchef مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر elchef مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+31.75%
30 يوم$ 0+19.98%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار elchef

elchef (ELCHEF) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ELCHEF في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرelchef (ELCHEF) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر elchef نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر elchef الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ELCHEF للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار elchef.

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المصدر elchef (ELCHEF)

الموقع الرسمي

الفئة :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن elchef

ما هو السعر الحالي لـ elchef؟

يُتداول بسعر $، وقد أظهرت elchef حركة سعرية بنسبة 31.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم ELCHEF؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 938836009.598263 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ elchef؟

تبلغ قيمتها السوقية $104903، وتحتل المرتبة #5705 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت ELCHEF حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $ و$، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب elchef مع فئة Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem، يتنافس ELCHEF مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول elchef

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:17:28 (UTC+8)

تحديثات elchef (ELCHEF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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