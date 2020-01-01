توكنوميكس Elastos (ELA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elastos (ELA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elastos (ELA) "Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org. الموقع الرسمي: https://elastos.net/ الوثيقة البيضاء: https://www.elastos.org/downloads/elastos_whitepaper_en.pdf اشتر ELA الآن!

توكنوميكس Elastos (ELA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elastos (ELA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.32M $ 31.32M $ 31.32M إجمالي العرض: $ 26.02M $ 26.02M $ 26.02M العرض المتداول: $ 22.83M $ 22.83M $ 22.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.70M $ 35.70M $ 35.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 89.14 $ 89.14 $ 89.14 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.793867 $ 0.793867 $ 0.793867 السعر الحالي: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 معرفة المزيد عن سعر Elastos (ELA)

توكنوميكس Elastos (ELA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elastos (ELA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELA، استكشف السعر المباشر لتوكن ELA!

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