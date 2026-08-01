سعر Eitherway اليوم

السعر المباشر لمشروع Eitherway (EITHER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EITHER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EITHER.

يحتل Eitherway حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,882.4، مع عرض متداول قدره 99.98M EITHER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EITHER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.386553، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EITHER بمقدار +0.45% خلال الساعة الماضية و-0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.89.

معلومات سوق Eitherway (EITHER)

القيمة السوقية $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K الحجم (24 ساعة) $ 55.89$ 55.89 $ 55.89 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K إمداد دورة التداول 99.98M 99.98M 99.98M إجمالي العرض 99,977,940.19507109 99,977,940.19507109 99,977,940.19507109

القيمة السوقية الحالية لـ Eitherway هي $ 15.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.89. العرض المتداول لـ EITHER يبلغ 99.98M، مع إجمالي عرض 99977940.19507109. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.88K.