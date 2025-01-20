سعر DYZilla (DYZILLA)
سعر DYZilla (DYZILLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DYZILLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DYZilla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.52
- تغيير سعر DYZilla خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DYZilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DYZilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DYZilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DYZilla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.23%
|60 يوم
|$ 0
|-2.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DYZilla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dyzilla creates technical support for NFT works. Dyzilla is committed to making the world's top art NFT and blockchain, building a diversified and integrated NFT art platform, and striving to deploy a fast, cost-effective NFT market for NFT buyers, sellers and creators.
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