معلومات سعر Dvision Network (DVI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0044972 $ 0.0044972 $ 0.0044972 24 ساعة منخفض $ 0.00458573 $ 0.00458573 $ 0.00458573 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0044972$ 0.0044972 $ 0.0044972 24 ساعة مرتفع $ 0.00458573$ 0.00458573 $ 0.00458573 عالية طوال الوقت $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 أدنى سعر $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +1.57% تغير السعر (7 أيام) +3.73% تغير السعر (7 أيام) +3.73%

سعر Dvision Network (DVI) في الوقت الحقيقي هو $0.00458264. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DVI بين أدنى سعر $ 0.0044972 وأعلى سعر $ 0.00458573، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDVI على الإطلاق هو $ 3.05، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00415325.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DVI +0.04% على مدار الساعة الماضية، +1.57% على مدار 24 ساعة، و +3.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dvision Network (DVI)

القيمة السوقية $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M إمداد دورة التداول 246.77M 246.77M 246.77M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dvision Network هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DVI يبلغ 246.77M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.58M.