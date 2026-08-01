سعر DuckChain Token اليوم

السعر المباشر لمشروع DuckChain Token (DUCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DUCK.

يحتل DuckChain Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 144,284، مع عرض متداول قدره 7.74B DUCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01227779، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DUCK بمقدار +1.61% خلال الساعة الماضية و-53.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق DuckChain Token (DUCK)

القيمة السوقية $ 144.28K$ 144.28K $ 144.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 165.69K$ 165.69K $ 165.69K إمداد دورة التداول 7.74B 7.74B 7.74B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DuckChain Token هي $ 144.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUCK يبلغ 7.74B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 165.69K.