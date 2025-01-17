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سعر dTRINITY USD (DUSD) المباشر لليوم هو USD 0.9975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M . يتم تحديث سعر DUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dTRINITY USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.54K - تغيير سعر dTRINITY USD خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.60M

أداء سعر dTRINITY USD (DUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dTRINITY USD مقابل USD هو $ -0.003066619755753 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dTRINITY USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dTRINITY USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dTRINITY USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003066619755753 -0.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر dTRINITY USD (DUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dTRINITY USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.986445$ 0.986445 $ 0.986445 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) +0.18%

معلومات سوق dTRINITY USD (DUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: