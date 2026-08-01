سعر drooling cat اليوم

السعر المباشر لمشروع drooling cat (DROOLING) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DROOLING الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DROOLING.

يحتل drooling cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 205,638، مع عرض متداول قدره 999.65M DROOLING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DROOLING بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00363632، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DROOLING بمقدار +2.22% خلال الساعة الماضية و+2.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.35K.

معلومات سوق drooling cat (DROOLING)

القيمة السوقية $ 205.64K$ 205.64K $ 205.64K الحجم (24 ساعة) $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 205.64K$ 205.64K $ 205.64K إمداد دورة التداول 999.65M 999.65M 999.65M إجمالي العرض 999,646,332.184547 999,646,332.184547 999,646,332.184547

القيمة السوقية الحالية لـ drooling cat هي $ 205.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.35K. العرض المتداول لـ DROOLING يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999646332.184547. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 205.64K.