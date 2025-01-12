سعر DragonX (DRGX)
سعر DragonX (DRGX) المباشر لليوم هو USD 0.01193579. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DragonX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.72
- تغيير سعر DragonX خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DRGX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DRGX.
خلال اليوم، كان سعر DragonX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DragonX مقابل USD هو $ -0.0034031968 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DragonX مقابل USD هو $ -0.0008957297 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DragonX مقابل USD هو $ +0.002314257251174207 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ -0.0034031968
|-28.51%
|60 يوم
|$ -0.0008957297
|-7.50%
|90 يوم
|$ +0.002314257251174207
|+24.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DragonX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.00%
-12.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DragonX is the world's first Zcash Protocol coin using RandomX an ASICS resistant Proof-of-Work and will be launched as a Hush Arrakis Chain (HAC). There is no Premine. There in no Dev Tax. There is no Tail Emissions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DRGX إلى AUD
A$0.0193359798
|1 DRGX إلى GBP
￡0.0096679899
|1 DRGX إلى EUR
€0.0115777163
|1 DRGX إلى USD
$0.01193579
|1 DRGX إلى MYR
RM0.0535916971
|1 DRGX إلى TRY
₺0.422526966
|1 DRGX إلى JPY
¥1.8819160093
|1 DRGX إلى RUB
₽1.2130343377
|1 DRGX إلى INR
₹1.0285070243
|1 DRGX إلى IDR
Rp195.6686572176
|1 DRGX إلى PHP
₱0.70421161
|1 DRGX إلى EGP
￡E.0.602757395
|1 DRGX إلى BRL
R$0.0730470348
|1 DRGX إلى CAD
C$0.0171875376
|1 DRGX إلى BDT
৳1.4624923487
|1 DRGX إلى NGN
₦18.5915445777
|1 DRGX إلى UAH
₴0.5069130013
|1 DRGX إلى VES
Bs0.63259687
|1 DRGX إلى PKR
Rs3.3386791788
|1 DRGX إلى KZT
₸6.3285945738
|1 DRGX إلى THB
฿0.4139331972
|1 DRGX إلى TWD
NT$0.3951940069
|1 DRGX إلى CHF
Fr0.0108615689
|1 DRGX إلى HKD
HK$0.0928604462
|1 DRGX إلى MAD
.د.م0.1204321211