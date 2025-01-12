سعر Doug (DOUG)
سعر Doug (DOUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.74K. يتم تحديث سعر DOUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doug الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.10
- تغيير سعر Doug خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 203.81B
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خلال اليوم، كان سعر Doug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doug مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.88%
|60 يوم
|$ 0
|+15.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doug: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOUG is a community-driven meme token inspired by the iconic character Doug Heffernan from the popular TV show "The King of Queens." It aims to bring together fans and crypto enthusiasts in a fun and engaging environment.
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