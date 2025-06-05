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سعر DoubleUp (UP) المباشر لليوم هو USD 0.415261 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.23M . يتم تحديث سعر UP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DoubleUp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DoubleUp خلال اليوم هو +0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.00M

أداء سعر DoubleUp (UP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DoubleUp مقابل USD هو $ +0.00289481 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DoubleUp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DoubleUp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DoubleUp مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00289481 +0.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DoubleUp (UP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DoubleUp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.406308$ 0.406308 $ 0.406308 24 ساعة مرتفع $ 0.426627$ 0.426627 $ 0.426627 عالية طوال الوقت $ 0.507686$ 0.507686 $ 0.507686 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) +25.94%

معلومات سوق DoubleUp (UP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: