سعر dotmoovs اليوم

السعر المباشر لمشروع dotmoovs (MOOV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOOV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOOV.

يحتل dotmoovs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 232,113، مع عرض متداول قدره 1.00B MOOV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOOV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.096391، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOOV بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-1.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.75K.

معلومات سوق dotmoovs (MOOV)

القيمة السوقية $ 232.11K$ 232.11K $ 232.11K الحجم (24 ساعة) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 232.11K$ 232.11K $ 232.11K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ dotmoovs هي $ 232.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.75K. العرض المتداول لـ MOOV يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 232.11K.