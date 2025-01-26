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سعر Dopamine (DOPE) المباشر لليوم هو USD 0.00205048 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.29K . يتم تحديث سعر DOPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dopamine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.64K - تغيير سعر Dopamine خلال اليوم هو +4.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 124.99M

أداء سعر Dopamine (DOPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dopamine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dopamine مقابل USD هو $ -0.0002082533 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dopamine مقابل USD هو $ +0.0002190466 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dopamine مقابل USD هو $ +0.000128091252797178 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.28% 30 يوم $ -0.0002082533 -10.15% 60 يوم $ +0.0002190466 +10.68% 90 يوم $ +0.000128091252797178 +6.66%

تحليل سعر Dopamine (DOPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dopamine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00196632$ 0.00196632 $ 0.00196632 24 ساعة مرتفع $ 0.00218418$ 0.00218418 $ 0.00218418 عالية طوال الوقت $ 0.582191$ 0.582191 $ 0.582191 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +4.28% تغير السعر (7 أيام) -18.39%

معلومات سوق Dopamine (DOPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: