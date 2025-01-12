سعر Doogle (DOOGLE)
سعر Doogle (DOOGLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.94K. يتم تحديث سعر DOOGLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doogle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 591.60
- تغيير سعر Doogle خلال اليوم هو +1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Doogle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doogle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doogle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doogle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.55%
|30 يوم
|$ 0
|-53.14%
|60 يوم
|$ 0
|-79.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doogle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+1.55%
-12.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doogle - Matt furies first ever dog character. In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting into silly situations. Doogle is on a mission to prove himself worthy of joining the boys club, alongside Pepe, Brett, Andy & Landwolf. CEX listing confirmed aswell, check out the website.
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