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سعر Dongo AI (DONGO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DONGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dongo AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.91 - تغيير سعر Dongo AI خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dongo AI (DONGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dongo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dongo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dongo AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dongo AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.24% 30 يوم $ 0 -23.50% 60 يوم $ 0 -12.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dongo AI (DONGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dongo AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.075996$ 0.075996 $ 0.075996 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -5.51%

معلومات سوق Dongo AI (DONGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: