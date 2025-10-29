سعر Dolphin المباشر اليوم هو 0.02010127 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DPHN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DPHN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dolphin المباشر اليوم هو 0.02010127 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DPHN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DPHN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Dolphin

سعر Dolphin (DPHN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DPHN إلى USD:

$0.02010127
$0.02010127
-4.80%1D
USD
مخطط أسعار Dolphin (DPHN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:14:46 (UTC+8)

معلومات سعر Dolphin (DPHN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02010731
$ 0.02010731
24 ساعة منخفض
$ 0.02146121
$ 0.02146121
24 ساعة مرتفع

$ 0.02010731
$ 0.02010731

$ 0.02146121
$ 0.02146121

$ 0.02226817
$ 0.02226817

$ 0.01112509
$ 0.01112509

-0.22%

-4.80%

+70.79%

+70.79%

سعر Dolphin (DPHN) في الوقت الحقيقي هو $0.02010127. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DPHN بين أدنى سعر $ 0.02010731 وأعلى سعر $ 0.02146121، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDPHN على الإطلاق هو $ 0.02226817، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01112509.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DPHN -0.22% على مدار الساعة الماضية، -4.80% على مدار 24 ساعة، و +70.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dolphin (DPHN)

$ 10.01M
$ 10.01M

--
--

$ 20.11M
$ 20.11M

497.61M
497.61M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dolphin هي $ 10.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DPHN يبلغ 497.61M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.11M.

سجل سعر Dolphin (DPHN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dolphin مقابل USD هو $ -0.00101507204790745 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dolphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dolphin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dolphin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00101507204790745-4.80%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Dolphin ( DPHN )

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

توقعات سعر Dolphin (USD)

كم ستكون قيمة Dolphin (DPHN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dolphin (DPHN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dolphin.

تحقق الآن من توقعات سعر Dolphin!

عملة DPHN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dolphin (DPHN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dolphin (DPHN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DPHN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dolphin (DPHN)

كم يساوي Dolphin (DPHN) اليوم؟
سعر DPHN المباشر في USD هو USD 0.02010127، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DPHN إلى USD الحالي؟
سعر DPHN إلى USD الحالي هو $ 0.02010127. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dolphin ؟
القيمة السوقية لعملة DPHN هي $ 10.01M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DPHN؟
العرض المتداول لتوكن DPHN هو 497.61M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DPHN؟
حقق DPHN سعرًا قياسيًا قدره 0.02226817 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DPHN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01112509 DPHN.
ما هو حجم تداول DPHN؟
حجم تداول DPHN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DPHN هذا العام؟
قد يرتفع DPHN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DPHN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:14:46 (UTC+8)

