معلومات سعر Dolphin (DPHN) في (USD)

سعر Dolphin (DPHN) في الوقت الحقيقي هو $0.02010127. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DPHN بين أدنى سعر $ 0.02010731 وأعلى سعر $ 0.02146121، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDPHN على الإطلاق هو $ 0.02226817، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01112509.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DPHN -0.22% على مدار الساعة الماضية، -4.80% على مدار 24 ساعة، و +70.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dolphin (DPHN)

القيمة السوقية الحالية لـ Dolphin هي $ 10.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DPHN يبلغ 497.61M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.11M.