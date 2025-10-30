استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Dolphin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.019570 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Dolphin نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.020548 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DPHN هو $ 0.021576 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DPHN هو $ 0.022654 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DPHN في عام 2029 هو $ 0.023787 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DPHN في عام 2030 هو $ 0.024977 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Dolphin نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.040685.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Dolphin نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.066271.