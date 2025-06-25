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سعر Dojo Protocol (DOAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151,78K . يتم تحديث سعر DOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dojo Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dojo Protocol خلال اليوم هو +19,23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 449,38M

أداء سعر Dojo Protocol (DOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19,23% 30 يوم $ 0 -45,54% 60 يوم $ 0 -63,39% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dojo Protocol (DOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dojo Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0,03595159$ 0,03595159 $ 0,03595159 تغير السعر (1 ساعة) +5,27% تغير السعر (1يوم) +19,23% تغير السعر (7 أيام) -4,54%

معلومات سوق Dojo Protocol (DOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: