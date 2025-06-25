سعر Dojo Protocol (DOAI)
سعر Dojo Protocol (DOAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151,78K. يتم تحديث سعر DOAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dojo Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dojo Protocol خلال اليوم هو +19,23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 449,38M
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خلال اليوم، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dojo Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19,23%
|30 يوم
|$ 0
|-45,54%
|60 يوم
|$ 0
|-63,39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dojo Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5,27%
+19,23%
-4,54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.
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