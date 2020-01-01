توكنوميكس Dojo Protocol (DOAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dojo Protocol (DOAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dojo Protocol (DOAI) Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. الموقع الرسمي: https://dojoprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol اشتر DOAI الآن!

توكنوميكس Dojo Protocol (DOAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dojo Protocol (DOAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 95.00K $ 95.00K $ 95.00K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 449.38M $ 449.38M $ 449.38M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 211.41K $ 211.41K $ 211.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03595159 $ 0.03595159 $ 0.03595159 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00021141 $ 0.00021141 $ 0.00021141 معرفة المزيد عن سعر Dojo Protocol (DOAI)

توكنوميكس Dojo Protocol (DOAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dojo Protocol (DOAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DOAI!

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