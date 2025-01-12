سعر Dognus (DOGNUS)
سعر Dognus (DOGNUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.01K. يتم تحديث سعر DOGNUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dognus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76
- تغيير سعر Dognus خلال اليوم هو +1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.75B
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خلال اليوم، كان سعر Dognus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dognus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dognus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dognus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.32%
|30 يوم
|$ 0
|-4.77%
|60 يوم
|$ 0
|+9.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dognus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.32%
-6.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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