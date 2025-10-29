سعر Dogami المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOGA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOGA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dogami المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOGA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOGA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DOGA

معلومات سعر DOGA

الموقع الرسمي لـ DOGA

اقتصاد توكن DOGA

توقعات سعر DOGA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Dogami

سعر Dogami (DOGA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOGA إلى USD:

$0.00049678
$0.00049678$0.00049678
+1.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Dogami (DOGA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:50:20 (UTC+8)

معلومات سعر Dogami (DOGA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.413535
$ 0.413535$ 0.413535

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+1.75%

-9.00%

-9.00%

سعر Dogami (DOGA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGA على الإطلاق هو $ 0.413535، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGA +0.18% على مدار الساعة الماضية، +1.75% على مدار 24 ساعة، و -9.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dogami (DOGA)

$ 384.99K
$ 384.99K$ 384.99K

--
----

$ 441.58K
$ 441.58K$ 441.58K

774.97M
774.97M 774.97M

888,888,888.0
888,888,888.0 888,888,888.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dogami هي $ 384.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGA يبلغ 774.97M، مع إجمالي عرض 888888888.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 441.58K.

سجل سعر Dogami (DOGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dogami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogami مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.75%
30 يوم$ 0-11.42%
60 يوم$ 0-16.38%
90 يوم$ 0--

ما هو Dogami ( DOGA )

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dogami (DOGA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Dogami (USD)

كم ستكون قيمة Dogami (DOGA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dogami (DOGA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dogami.

تحقق الآن من توقعات سعر Dogami!

عملة DOGA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dogami (DOGA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dogami (DOGA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOGA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dogami (DOGA)

كم يساوي Dogami (DOGA) اليوم؟
سعر DOGA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOGA إلى USD الحالي؟
سعر DOGA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dogami ؟
القيمة السوقية لعملة DOGA هي $ 384.99K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOGA؟
العرض المتداول لتوكن DOGA هو 774.97M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOGA؟
حقق DOGA سعرًا قياسيًا قدره 0.413535 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOGA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 DOGA.
ما هو حجم تداول DOGA؟
حجم تداول DOGA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOGA هذا العام؟
قد يرتفع DOGA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOGA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:50:20 (UTC+8)

تحديثات Dogami (DOGA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,895.51
$112,895.51$112,895.51

-1.52%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.39
$3,999.39$3,999.39

-2.37%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03956
$0.03956$0.03956

-14.81%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.19
$194.19$194.19

-2.36%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2599
$3.2599$3.2599

-15.48%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.39
$3,999.39$3,999.39

-2.37%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,895.51
$112,895.51$112,895.51

-1.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.19
$194.19$194.19

-2.36%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6513
$2.6513$2.6513

+0.58%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19344
$0.19344$0.19344

-3.16%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.07812
$0.07812$0.07812

+3,806.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004359
$0.00004359$0.00004359

+570.61%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000034
$0.000000000000000000000034$0.000000000000000000000034

+209.09%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.167
$2.167$2.167

+188.93%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000199
$0.0000000199$0.0000000199

+131.39%