معلومات سعر Dogami (DOGA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +1.75% تغير السعر (7 أيام) -9.00% تغير السعر (7 أيام) -9.00%

سعر Dogami (DOGA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGA على الإطلاق هو $ 0.413535، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGA +0.18% على مدار الساعة الماضية، +1.75% على مدار 24 ساعة، و -9.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dogami (DOGA)

القيمة السوقية $ 384.99K$ 384.99K $ 384.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 441.58K$ 441.58K $ 441.58K إمداد دورة التداول 774.97M 774.97M 774.97M إجمالي العرض 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dogami هي $ 384.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGA يبلغ 774.97M، مع إجمالي عرض 888888888.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 441.58K.