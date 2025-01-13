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سعر Djed (DJED) المباشر لليوم هو USD 0.9845 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.96M . يتم تحديث سعر DJED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Djed الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.88K - تغيير سعر Djed خلال اليوم هو -2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.02M

أداء سعر Djed (DJED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0286443141231004 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0038681989 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0039736389 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0098663729699621 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0286443141231004 -2.82% 30 يوم $ -0.0038681989 -0.39% 60 يوم $ -0.0039736389 -0.40% 90 يوم $ -0.0098663729699621 -0.99%

تحليل سعر Djed (DJED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Djed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.984105$ 0.984105 $ 0.984105 24 ساعة مرتفع $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -2.82% تغير السعر (7 أيام) -1.34%

معلومات سوق Djed (DJED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: