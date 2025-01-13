سعر Djed (DJED)

USD

مخطط سعر Djed (DJED) المباشر

$0.9845
$0.9845$0.9845
-2.80%(1D)

سعر Djed (DJED) لليوم

سعر Djed (DJED) المباشر لليوم هو USD 0.9845. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.96M. يتم تحديث سعر DJED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Djed الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.88K
- تغيير سعر Djed خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.02M

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أداء سعر Djed (DJED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0286443141231004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0038681989 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0039736389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Djed مقابل USD هو $ -0.0098663729699621 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0286443141231004-2.82%
30 يوم$ -0.0038681989-0.39%
60 يوم$ -0.0039736389-0.40%
90 يوم$ -0.0098663729699621-0.99%

تحليل سعر Djed (DJED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Djed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.984105
$ 0.984105$ 0.984105

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-0.20%

-2.82%

-1.34%

معلومات سوق Djed (DJED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

$ 192.88K
$ 192.88K$ 192.88K

4.02M
4.02M 4.02M

ما هو Djed ( DJED )

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عملة DJED إلى العملات المحلية

1 DJED إلى AUD
A$1.59489
1 DJED إلى GBP
0.80729
1 DJED إلى EUR
0.954965
1 DJED إلى USD
$0.9845
1 DJED إلى MYR
RM4.43025
1 DJED إلى TRY
34.89068
1 DJED إلى JPY
¥154.891385
1 DJED إلى RUB
101.93513
1 DJED إلى INR
85.04111
1 DJED إلى IDR
Rp16,139.34168
1 DJED إلى PHP
57.780305
1 DJED إلى EGP
￡E.49.904305
1 DJED إلى BRL
R$6.054675
1 DJED إلى CAD
C$1.41768
1 DJED إلى BDT
120.788305
1 DJED إلى NGN
1,531.0944
1 DJED إلى UAH
41.870785
1 DJED إلى VES
Bs52.1785
1 DJED إلى PKR
Rs275.768295
1 DJED إلى KZT
522.55291
1 DJED إلى THB
฿34.24091
1 DJED إلى TWD
NT$32.596795
1 DJED إلى CHF
Fr0.895895
1 DJED إلى HKD
HK$7.65941
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