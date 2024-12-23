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سعر Divergence Protocol (DIVER) المباشر لليوم هو USD 0.01023667 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.71M . يتم تحديث سعر DIVER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Divergence Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.42K - تغيير سعر Divergence Protocol خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 660.00M

أداء سعر Divergence Protocol (DIVER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ -0.0001795163 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ +0.0026681122 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ +0.001513858355245458 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.13% 30 يوم $ -0.0001795163 -1.75% 60 يوم $ +0.0026681122 +26.06% 90 يوم $ +0.001513858355245458 +17.36%

تحليل سعر Divergence Protocol (DIVER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Divergence Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01014716$ 0.01014716 $ 0.01014716 24 ساعة مرتفع $ 0.01025796$ 0.01025796 $ 0.01025796 عالية طوال الوقت $ 0.454064$ 0.454064 $ 0.454064 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) -7.05%

معلومات سوق Divergence Protocol (DIVER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: