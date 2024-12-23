سعر Divergence Protocol (DIVER)
سعر Divergence Protocol (DIVER) المباشر لليوم هو USD 0.01023667. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.71M. يتم تحديث سعر DIVER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Divergence Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.42K
- تغيير سعر Divergence Protocol خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 660.00M
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خلال اليوم، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ -0.0001795163 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ +0.0026681122 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Divergence Protocol مقابل USD هو $ +0.001513858355245458 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.13%
|30 يوم
|$ -0.0001795163
|-1.75%
|60 يوم
|$ +0.0026681122
|+26.06%
|90 يوم
|$ +0.001513858355245458
|+17.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Divergence Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.13%
-7.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.
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