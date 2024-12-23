سعر Digits DAO (DIGITS)
سعر Digits DAO (DIGITS) المباشر لليوم هو USD 0.00628596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.97M. يتم تحديث سعر DIGITS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Digits DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.27K
- تغيير سعر Digits DAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 790.74M
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خلال اليوم، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ +0.0046599675 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ +0.0035862074 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ +0.00240488807708017 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0046599675
|+74.13%
|60 يوم
|$ +0.0035862074
|+57.05%
|90 يوم
|$ +0.00240488807708017
|+61.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Digits DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+24.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.
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