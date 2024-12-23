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سعر Digits DAO (DIGITS) المباشر لليوم هو USD 0.00628596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.97M . يتم تحديث سعر DIGITS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Digits DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.27K - تغيير سعر Digits DAO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 790.74M

أداء سعر Digits DAO (DIGITS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ +0.0046599675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ +0.0035862074 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Digits DAO مقابل USD هو $ +0.00240488807708017 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0046599675 +74.13% 60 يوم $ +0.0035862074 +57.05% 90 يوم $ +0.00240488807708017 +61.96%

تحليل سعر Digits DAO (DIGITS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Digits DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01765585$ 0.01765585 $ 0.01765585 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +24.04%

معلومات سوق Digits DAO (DIGITS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: