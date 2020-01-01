توكنوميكس Digits DAO (DIGITS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Digits DAO (DIGITS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Digits DAO (DIGITS) Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. الموقع الرسمي: https://digitsdao.finance/ اشتر DIGITS الآن!

توكنوميكس Digits DAO (DIGITS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Digits DAO (DIGITS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 790.74M $ 790.74M $ 790.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01765585 $ 0.01765585 $ 0.01765585 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00287218 $ 0.00287218 $ 0.00287218 السعر الحالي: $ 0.00533432 $ 0.00533432 $ 0.00533432 معرفة المزيد عن سعر Digits DAO (DIGITS)

توكنوميكس Digits DAO (DIGITS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Digits DAO (DIGITS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DIGITS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DIGITS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DIGITS، استكشف السعر المباشر لتوكن DIGITS!

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