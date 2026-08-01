شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Dice Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DICE هي 71,881 USD. تابع تحديثات أسعار DICE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Dice Protocol المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DICE هي 71,881 USD. تابع تحديثات أسعار DICE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DICE

معلومات سعر DICE

ما هو DICE

الموقع الرسمي لـ DICE

اقتصاد توكن DICE

توقعات سعر DICE

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Dice Protocol

سعر Dice Protocol (DICE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DICE إلى USD:

$0.0000738
$0.0000738$0.0000738
-22.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Dice Protocol (DICE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:58:01 (UTC+8)

سعر Dice Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Dice Protocol (DICE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DICE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DICE.

يحتل Dice Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,881، مع عرض متداول قدره 973.99M DICE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DICE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DICE بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-15.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dice Protocol (DICE)

$ 71.88K
$ 71.88K$ 71.88K

--
----

$ 71.88K
$ 71.88K$ 71.88K

973.99M
973.99M 973.99M

973,989,427.4609694
973,989,427.4609694 973,989,427.4609694

القيمة السوقية الحالية لـ Dice Protocol هي $ 71.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DICE يبلغ 973.99M، مع إجمالي عرض 973989427.4609694. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.88K.

سجل سعر Dice Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-20.84%

-15.67%

-15.67%

سجل سعر Dice Protocol (DICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dice Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dice Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dice Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dice Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-20.84%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Dice Protocol

Dice Protocol (DICE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DICE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDice Protocol (DICE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Dice Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Dice Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DICE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Dice Protocol.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

نبذة عن Dice Protocol

ما هو السعر المباشر لـ Dice Protocol؟

يبلغ التقييم الحالي $، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة -20.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على DICE؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ Dice Protocol وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $71881، تحتل Dice Protocol المرتبة #6514، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت DICE حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب DICE اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $ و$، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على Dice Protocol؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (973989427.4609694 رمز)، واتجاهات التبني داخل x402 Ecosystem,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dice Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:58:01 (UTC+8)

تحديثات Dice Protocol (DICE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Dice Protocol

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2410
$0.2410$0.2410

+703.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01197
$0.01197$0.01197

+199.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.027463
$0.027463$0.027463

-22.35%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06898
$0.06898$0.06898

-0.02%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2410
$0.2410$0.2410

+703.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0005402
$0.0005402$0.0005402

+272.55%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01595
$0.01595$0.01595

+121.52%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002953
$0.0002953$0.0002953

+39.95%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0.29762
$0.29762$0.29762

+13.42%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟