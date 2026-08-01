سعر Dice Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Dice Protocol (DICE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DICE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DICE.

يحتل Dice Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71,881، مع عرض متداول قدره 973.99M DICE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DICE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DICE بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-15.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dice Protocol (DICE)

القيمة السوقية $ 71.88K$ 71.88K $ 71.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.88K$ 71.88K $ 71.88K إمداد دورة التداول 973.99M 973.99M 973.99M إجمالي العرض 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694

القيمة السوقية الحالية لـ Dice Protocol هي $ 71.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DICE يبلغ 973.99M، مع إجمالي عرض 973989427.4609694. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.88K.