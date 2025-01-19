سعر DeXter (DEXTR)
سعر DeXter (DEXTR) المباشر لليوم هو USD 0.01236288. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEXTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeXter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.71
- تغيير سعر DeXter خلال اليوم هو +2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEXTR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEXTR.
خلال اليوم، كان سعر DeXter مقابل USD هو $ +0.00035677 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeXter مقابل USD هو $ -0.0049204658 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeXter مقابل USD هو $ -0.0013619393 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeXter مقابل USD هو $ -0.008854940036507417 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00035677
|+2.97%
|30 يوم
|$ -0.0049204658
|-39.80%
|60 يوم
|$ -0.0013619393
|-11.01%
|90 يوم
|$ -0.008854940036507417
|-41.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeXter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.60%
+2.97%
-13.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governance token for the first orderbook exchange on Radix built entirely by community contributors
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEXTR إلى AUD
A$0.0199042368
|1 DEXTR إلى GBP
￡0.0101375616
|1 DEXTR إلى EUR
€0.0119919936
|1 DEXTR إلى USD
$0.01236288
|1 DEXTR إلى MYR
RM0.05563296
|1 DEXTR إلى TRY
₺0.4380168384
|1 DEXTR إلى JPY
¥1.9319472576
|1 DEXTR إلى RUB
₽1.2667006848
|1 DEXTR إلى INR
₹1.0703781504
|1 DEXTR إلى IDR
Rp202.6701315072
|1 DEXTR إلى PHP
₱0.723846624
|1 DEXTR إلى EGP
￡E.0.6208638336
|1 DEXTR إلى BRL
R$0.075413568
|1 DEXTR إلى CAD
C$0.0178025472
|1 DEXTR إلى BDT
৳1.50208992
|1 DEXTR إلى NGN
₦19.2567927744
|1 DEXTR إلى UAH
₴0.5206008768
|1 DEXTR إلى VES
Bs0.66759552
|1 DEXTR إلى PKR
Rs3.4465236864
|1 DEXTR إلى KZT
₸6.5619694464
|1 DEXTR إلى THB
฿0.4251594432
|1 DEXTR إلى TWD
NT$0.4066151232
|1 DEXTR إلى CHF
Fr0.0112502208
|1 DEXTR إلى HKD
HK$0.0961832064
|1 DEXTR إلى MAD
.د.م0.1241233152