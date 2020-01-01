توكنوميكس DEXTER (DEXTER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DEXTER (DEXTER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DEXTER (DEXTER) Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up. الموقع الرسمي: https://dextersolanacto.org/ اشتر DEXTER الآن!

توكنوميكس DEXTER (DEXTER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DEXTER (DEXTER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.69K $ 7.69K $ 7.69K إجمالي العرض: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M العرض المتداول: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.69K $ 7.69K $ 7.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DEXTER (DEXTER)

توكنوميكس DEXTER (DEXTER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DEXTER (DEXTER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEXTER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEXTER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEXTER، استكشف السعر المباشر لتوكن DEXTER!

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