معلومات سعر Developer Camp (DEVELOPER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00178061 $ 0.00178061 $ 0.00178061 24 ساعة منخفض $ 0.00312459 $ 0.00312459 $ 0.00312459 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00178061$ 0.00178061 $ 0.00178061 24 ساعة مرتفع $ 0.00312459$ 0.00312459 $ 0.00312459 عالية طوال الوقت $ 0.00934615$ 0.00934615 $ 0.00934615 أدنى سعر $ 0.00026444$ 0.00026444 $ 0.00026444 تغير السعر (1 ساعة) -4.08% تغير السعر (1يوم) +38.19% تغير السعر (7 أيام) +56.36% تغير السعر (7 أيام) +56.36%

سعر Developer Camp (DEVELOPER) في الوقت الحقيقي هو $0.00253551. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEVELOPER بين أدنى سعر $ 0.00178061 وأعلى سعر $ 0.00312459، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEVELOPER على الإطلاق هو $ 0.00934615، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00026444.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEVELOPER -4.08% على مدار الساعة الماضية، +38.19% على مدار 24 ساعة، و +56.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Developer Camp (DEVELOPER)

القيمة السوقية $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M إمداد دورة التداول 959.28M 959.28M 959.28M إجمالي العرض 959,278,938.797407 959,278,938.797407 959,278,938.797407

القيمة السوقية الحالية لـ Developer Camp هي $ 2.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEVELOPER يبلغ 959.28M، مع إجمالي عرض 959278938.797407. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.