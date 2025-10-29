سعر Developer Camp المباشر اليوم هو 0.00253551 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DEVELOPER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DEVELOPER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Developer Camp المباشر اليوم هو 0.00253551 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DEVELOPER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DEVELOPER بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Developer Camp

سعر Developer Camp (DEVELOPER)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DEVELOPER إلى USD:

$0.00253551
+38.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Developer Camp (DEVELOPER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:36:44 (UTC+8)

معلومات سعر Developer Camp (DEVELOPER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00178061
24 ساعة منخفض
$ 0.00312459
24 ساعة مرتفع

$ 0.00178061
$ 0.00312459
$ 0.00934615
$ 0.00026444
-4.08%

+38.19%

+56.36%

+56.36%

سعر Developer Camp (DEVELOPER) في الوقت الحقيقي هو $0.00253551. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEVELOPER بين أدنى سعر $ 0.00178061 وأعلى سعر $ 0.00312459، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEVELOPER على الإطلاق هو $ 0.00934615، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00026444.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEVELOPER -4.08% على مدار الساعة الماضية، +38.19% على مدار 24 ساعة، و +56.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Developer Camp (DEVELOPER)

$ 2.43M
--
$ 2.43M
959.28M
959,278,938.797407
القيمة السوقية الحالية لـ Developer Camp هي $ 2.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEVELOPER يبلغ 959.28M، مع إجمالي عرض 959278938.797407. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.

سجل سعر Developer Camp (DEVELOPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Developer Camp مقابل USD هو $ +0.0007007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Developer Camp مقابل USD هو $ -0.0013432323 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Developer Camp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Developer Camp مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0007007+38.19%
30 يوم$ -0.0013432323-52.97%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Developer Camp ( DEVELOPER )

Developer Camp brings together software builders in a spirit of community, cooperation, and creativity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Developer Camp (DEVELOPER)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Developer Camp (USD)

كم ستكون قيمة Developer Camp (DEVELOPER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Developer Camp (DEVELOPER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Developer Camp.

تحقق الآن من توقعات سعر Developer Camp!

عملة DEVELOPER إلى العملات المحلية

توكنوميكس Developer Camp (DEVELOPER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Developer Camp (DEVELOPER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DEVELOPER والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Developer Camp (DEVELOPER)

كم يساوي Developer Camp (DEVELOPER) اليوم؟
سعر DEVELOPER المباشر في USD هو USD 0.00253551، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DEVELOPER إلى USD الحالي؟
سعر DEVELOPER إلى USD الحالي هو $ 0.00253551. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Developer Camp ؟
القيمة السوقية لعملة DEVELOPER هي $ 2.43M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DEVELOPER؟
العرض المتداول لتوكن DEVELOPER هو 959.28M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DEVELOPER؟
حقق DEVELOPER سعرًا قياسيًا قدره 0.00934615 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DEVELOPER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00026444 DEVELOPER.
ما هو حجم تداول DEVELOPER؟
حجم تداول DEVELOPER المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DEVELOPER هذا العام؟
قد يرتفع DEVELOPER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DEVELOPER لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Developer Camp (DEVELOPER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

