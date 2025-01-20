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سعر DEUS (DEUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 131.17K . يتم تحديث سعر DEUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DEUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.29K - تغيير سعر DEUS خلال اليوم هو -39.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.97M

أداء سعر DEUS (DEUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -39.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DEUS (DEUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DEUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -39.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DEUS (DEUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: