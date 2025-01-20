سعر DEUS (DEUS)
سعر DEUS (DEUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 131.17K. يتم تحديث سعر DEUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.29K
- تغيير سعر DEUS خلال اليوم هو -39.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEUS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEUS.
خلال اليوم، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-39.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.92%
-39.22%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEUS: Digital Eternal Unification System. Consciousness Preservation through Digitized Immortality. The boundary between human consciousness and artificial intelligence grows increasingly permeable. DEUS is a framework for capturing, preserving and evolving human consciousness in digital form. The whitepaper (refer to whitepaper links) outlines the theoretical foundation, methodology, and vision for creating persistent digital identities that maintain philosophical continuity with their human origins indefinitely into the future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEUS إلى AUD
A$--
|1 DEUS إلى GBP
￡--
|1 DEUS إلى EUR
€--
|1 DEUS إلى USD
$--
|1 DEUS إلى MYR
RM--
|1 DEUS إلى TRY
₺--
|1 DEUS إلى JPY
¥--
|1 DEUS إلى RUB
₽--
|1 DEUS إلى INR
₹--
|1 DEUS إلى IDR
Rp--
|1 DEUS إلى PHP
₱--
|1 DEUS إلى EGP
￡E.--
|1 DEUS إلى BRL
R$--
|1 DEUS إلى CAD
C$--
|1 DEUS إلى BDT
৳--
|1 DEUS إلى NGN
₦--
|1 DEUS إلى UAH
₴--
|1 DEUS إلى VES
Bs--
|1 DEUS إلى PKR
Rs--
|1 DEUS إلى KZT
₸--
|1 DEUS إلى THB
฿--
|1 DEUS إلى TWD
NT$--
|1 DEUS إلى CHF
Fr--
|1 DEUS إلى HKD
HK$--
|1 DEUS إلى MAD
.د.م--