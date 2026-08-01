سعر DERP اليوم

السعر المباشر لمشروع DERP (DERP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DERP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DERP.

يحتل DERP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 263,611، مع عرض متداول قدره 913.99M DERP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DERP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00243099، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DERP بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و-66.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.28K.

معلومات سوق DERP (DERP)

القيمة السوقية $ 263.61K$ 263.61K $ 263.61K الحجم (24 ساعة) $ 26.28K$ 26.28K $ 26.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M إمداد دورة التداول 913.99M 913.99M 913.99M إجمالي العرض 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DERP هي $ 263.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.28K. العرض المتداول لـ DERP يبلغ 913.99M، مع إجمالي عرض 4444000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.28M.