معلومات سعر Deri Protocol (DERI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00419483 $ 0.00419483 $ 0.00419483 24 ساعة منخفض $ 0.00516121 $ 0.00516121 $ 0.00516121 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00419483$ 0.00419483 $ 0.00419483 24 ساعة مرتفع $ 0.00516121$ 0.00516121 $ 0.00516121 عالية طوال الوقت $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 أدنى سعر $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -15.49% تغير السعر (7 أيام) +2.73% تغير السعر (7 أيام) +2.73%

سعر Deri Protocol (DERI) في الوقت الحقيقي هو $0.00421412. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DERI بين أدنى سعر $ 0.00419483 وأعلى سعر $ 0.00516121، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDERI على الإطلاق هو $ 3.77، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00200107.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DERI +0.10% على مدار الساعة الماضية، -15.49% على مدار 24 ساعة، و +2.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Deri Protocol (DERI)

القيمة السوقية $ 553.02K$ 553.02K $ 553.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M إمداد دورة التداول 131.19M 131.19M 131.19M إجمالي العرض 490,127,939.592577 490,127,939.592577 490,127,939.592577

القيمة السوقية الحالية لـ Deri Protocol هي $ 553.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DERI يبلغ 131.19M، مع إجمالي عرض 490127939.592577. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.07M.