سعر DePay (DEPAY)
سعر DePay (DEPAY) المباشر لليوم هو USD 0.353553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.35M. يتم تحديث سعر DEPAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DePay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.85K
- تغيير سعر DePay خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.66M
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خلال اليوم، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.00010932 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.0116747089 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.4144534588 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.0171417845573134 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010932
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0116747089
|+3.30%
|60 يوم
|$ +0.4144534588
|+117.23%
|90 يوم
|$ +0.0171417845573134
|+5.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DePay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.03%
-0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
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