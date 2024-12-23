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سعر DePay (DEPAY) المباشر لليوم هو USD 0.353553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.35M . يتم تحديث سعر DEPAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DePay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.85K - تغيير سعر DePay خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.66M

أداء سعر DePay (DEPAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.00010932 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.0116747089 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.4144534588 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DePay مقابل USD هو $ +0.0171417845573134 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010932 +0.03% 30 يوم $ +0.0116747089 +3.30% 60 يوم $ +0.4144534588 +117.23% 90 يوم $ +0.0171417845573134 +5.10%

تحليل سعر DePay (DEPAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DePay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.349031$ 0.349031 $ 0.349031 24 ساعة مرتفع $ 0.356065$ 0.356065 $ 0.356065 عالية طوال الوقت $ 7.78$ 7.78 $ 7.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.53%

معلومات سوق DePay (DEPAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: