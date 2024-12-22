سعر DeMi (DEMI)
سعر DeMi (DEMI) المباشر لليوم هو USD 1.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.18M. يتم تحديث سعر DEMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeMi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 696.16
- تغيير سعر DeMi خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.05M
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خلال اليوم، كان سعر DeMi مقابل USD هو $ +0.00906065 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeMi مقابل USD هو $ +0.0891355400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeMi مقابل USD هو $ +0.1667311750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeMi مقابل USD هو $ +0.086335886666018 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00906065
|+0.59%
|30 يوم
|$ +0.0891355400
|+5.75%
|60 يوم
|$ +0.1667311750
|+10.76%
|90 يوم
|$ +0.086335886666018
|+5.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeMi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.59%
+0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEMI is a token that allows you to receive a daily reward in BTC from actually working mining equipment.
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